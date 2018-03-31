"Лацио" – "Беневенто" - 6:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 30-го тура итальянской Серии А между "Лацио" и "Беневенто".

Не пропустите: "Интер", "Лацио", "Фиорентина", "Аталанта" и "Торино" побеждают в 30-м туре Серии А. | http://soccernews.ru