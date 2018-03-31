"Лацио" – "Беневенто" - 6:2 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 30-го тура итальянской Серии А между "Лацио" и "Беневенто".
Не пропустите: "Интер", "Лацио", "Фиорентина", "Аталанта" и "Торино" побеждают в 30-м туре Серии А. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лондонская битва за место в топ-4: "Челси" принимает "Тоттенхэм"
-
Продолжится ли падение "Зенита"? Команда Роберто Манчини гостит в Уфе
-
Прощание с "Олимпом": "Ростов" принимает ЦСКА
-
ПСЖ громит "Монако" и становится обладателем Кубка французской лиги
-
Шедевральный камбэк в Севилье: Месси спасает "Барселону" от поражения
Лента новостей
-
Бердыев: "Результат - закономерный"
-
Погба: "Вопрос о том, почему я не играю, следует задавать Моуринью"
-
"Барселона" рассчитывает продать двух игроков, чтобы заработать средства на трансфер Гризманна
-
Иско определился с приоритетным местом продолжения своей карьеры
-
Луис Адриано: "Нет ничего удивительного в том, что Фернандо так часто забивает со штрафных"
-
Матч "Бавария" - "Боруссия" (Дортмунд) в одном фото
-
В матче с нереализованным пенальти и удалением "Урал" и "Рубин" поделили очки
-
"Реал" отказался от приобретения Салаха
-
В "Барселоне" рассчитывают на Бускетса в матче с "Ромой"
-
Бубнов: "У Семака в "Зените" может получиться"
-
За последние десять лет "Реал" забил больше пенальти, нежели любая другая команда из топ-5 европейских лиг
-
Головин: "Давно не побеждали в Ростове"
-
Тиаго Силва сделал заявление по своему будущему
-
Миятович: "Не хотел, чтобы "Реалу" в четвертьфинале достался "Ювентус"
-
"Эспаньол" - "Алавес" - 0:0 (обзор)
-
Мбаппе: "Слухи об уходе Неймара - это пустое сотрясение воздуха"
-
"Эспаньол" и "Алавес" сильнейшего не выявили
-
Моуринью делает выбор между защитниками "Реала" и "Барселоны"
-
Любимчик Карпина в деле: шикарный гол Кариоки в чемпионате Мексики
-
Гризманн исключил свой переход в "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|30
|78
|2
|Наполи
|30
|74
|3
|Рома
|30
|60
|4
|Интер Милан
|29
|58
|5
|Лацио
|30
|57
|6
|Милан
|29
|50
|7
|Аталанта
|29
|47
|8
|Фиорентина
|29
|44
|9
|Сампдория
|29
|44
|10
|Торино
|29
|39
|11
|Болонья
|30
|35
|12
|Удинезе
|29
|33
|13
|Дженоа
|29
|31
|14
|Кальяри
|29
|29
|15
|Кьево
|29
|28
|16
|Сассуоло
|29
|28
|17
|СПАЛ
|30
|26
|18
|Кротоне
|29
|24
|19
|Хеллас Верона
|29
|22
|20
|Беневенто
|29
|10