"Лацио" близок к аренде хавбека "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра может до закрытия трансферного окна оказаться в "Лацио".

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы близки к договорённости об аренде футболиста с опцией последующего выкупа.

Сейчас стороны пытаются согласовать вопрос распределения зарплаты 24-летнего бразильца.

Перейра числится в "МЮ" с 2011 года, с августа 2014-го выступает за основную команду "красных дьяволов", сыграл 75 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов. Сдавался в аренду "Гранаде" и "Валенсии". Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

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