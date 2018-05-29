"Лацио" близок к подписанию экс-защитника "Баварии"

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"Лацио" близок к подписанию экс-защитника "Баварии"

Римский "Лацио" близок к подписанию защитника "Штутгарта" Хольгера Бадштубера, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "орлы" уже согласовали переход 29-летнего немца, который через месяц станет свободным агентом.

Отметим, что в борьбе за экс-игрока "Баварии" "Лацио" опередил "Фенербахче" и "Бешикташ".

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