"Лацио" близок к подписанию хавбека "Ред Булл Зальцбург"

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"Лацио" близок к подписанию хавбека "Ред Булл Зальцбург"

"Лацио" близок к подписанию полузащитника "Ред Булл Зальцбург" Валона Бериши, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, клубы уже согласовали трансфер 25-летнего хавбека. Сегодня игрок сборной Косово пройдёт медобследование перед переходом в римскую команду.

Бериша выступал за "РБ Зальцбург" с 2012 года, сыграл 233 матча и забил 45 голов. 

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