"Лацио" близок к подписанию победителя ЧМ-2018
Римский "Лацио" договорился о трансфере нападающего "Челси" Оливье Жиру, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации ресурса, "орлы" уже согласовали все условия сделки и теперь ждут решения "синих". Дело в том, что лондонский клуб до сих пор не купил нового форварда, поэтому может заблокировать уход француза.
Во многом ситуация зависит от "Наполи", поскольку "Челси" хочет усилиться лидером атак неаполитанцев Дрисом Мертенсом.
Что касается Жиру, то к нему ранее проявляли интерес "Барселона", "Тоттенхэм", "Интер" и другие клубы.
Не пропустите: "Интер" принял решение выйти из борьбы за Жиру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Аякс" готовит очередное супер-поколение! Уже сейчас в составе есть футболисты, которые в перспективе могут повторить недавний подвиг в ЛЧ
-
"Локомотив" нацелился на Кокорина
-
Официально: Роберт Мак покинул "Зенит" и заключил контракт с турецким клубом
-
Федун ответил на слова Веллитона о несостоявшемся переходе в "Ливерпуль"
-
Агент Пабло Сантоса прокомментировал новость об интересе "Рубина" к игроку
-
"Лацио" близок к подписанию победителя ЧМ-2018
-
Веллитон рассказал о несостоявшемся переходе в "Ливерпуль"
-
Агент Компаоре отреагировал на информацию об интересе "Спартака"
-
"Арсенал" готовит трансфер ещё одного защитника
-
Пако Алькасер выбрал новый клуб
-
1
"Лион" выложил 20 миллионов евро за бразильского таланта
-
Марсело повторил историческое достижение Роберто Карлоса
-
Сульшер во время матча с "Манчестер Сити" наорал на Лингарда
-
3
Кокорин решил покинуть "Зенит" и уехать в Европу
-
Коутиньо может вернуться в "Барселону" в январе
-
1
"Млада Болеслав" выкупила воспитанника "Краснодара"
-
Зидан прокомментировал победу над "Сарагосой"
-
Опубликованы фото новой формы ЦСКА
-
1
"Ливерпуль" установил клубный рекорд
-
Кононов может возглавить сборную Азербайджана
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|70
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17