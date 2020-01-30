"Лацио" близок к подписанию победителя ЧМ-2018

Римский "Лацио" договорился о трансфере нападающего "Челси" Оливье Жиру, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "орлы" уже согласовали все условия сделки и теперь ждут решения "синих". Дело в том, что лондонский клуб до сих пор не купил нового форварда, поэтому может заблокировать уход француза.

Во многом ситуация зависит от "Наполи", поскольку "Челси" хочет усилиться лидером атак неаполитанцев Дрисом Мертенсом.

Что касается Жиру, то к нему ранее проявляли интерес "Барселона", "Тоттенхэм", "Интер" и другие клубы.

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