"Лацио" близок к продлению контракта с ключевым хавбеком

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"Лацио" близок к продлению контракта с ключевым хавбеком

"Лацио" близок к продлению контракта с полузащитником Луисом Альберто, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, стороны в ближайшее время окончательно согласуют все детали сделки.

Ожидается, что 25-летний испанец заключит с римским клубом соглашение до 2022 года с зарплатой 1,5 миллиона евро плюс бонусы.

В этом сезоне Альберто сыграл за "Лацио" 26 матчей, забил 7 голов и сделал 9 ассистов.

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