"Лацио", "Болонья" и "Кротоне" крупно побеждают в Серии А
Завершились несколько матчей 21-го тура чемпионата Италии. Стоит выделить крупные победы "Лацио", "Болоньи" и "Кротоне".
"Лацио" – "Кьево" - 5:1 (2:1)
Голы: Луис Альберто, 23 - 1:0, Пуччарелли, 25 - 1:1, Милинкович-Савич, 31 - 2:1, Милинкович-Савич, 68 - 3:1, Баштуш, 83 - 4:1, Нани, 86 - 5:1
"Лацио": Стракоша, де Врей, Уоллес, Марушич, Баштуш, Милинкович-Савич (Нани, 76), Лулич (Лукаку, 64), Луис Альберто, Пароло, Лейва, Иммобиле (Фелипе Андерсон, 35).
"Кьево": Соррентино, Бани, Гобби, Каччаторе, Томович, Бастьен (Гарритано, 84), Радованович, Бирса (Лерис, 75), Хетемай, Стемпиньски (Пеллиссье, 61), Пуччарелли.
"Верона" – "Кротоне" - 0:3 (0:1)
Голы: Барберис, 3 - 0:1, Стоян, 54 - 0:2, Риччи, 67 - 0:3
"Верона": Николас, Эрто (Паццини, 46), Караччоло, Феррари, Сукулини, Валоти (Верде, 60), Ромуло, Фарес, Бюхель, Ридер Матос, Петкович (Кальвано, 68).
"Кротоне": Кордац, Чеккерини, Мартелла, Сампиризи, Капуано, Бенали (Крочата, 77), Мандрагора, Риччи (Фараони, 81), Барберис, Стоян, Тротта (Будимир, 73).
Удаление: Сукулини (61).
"Сампдория" – "Фиорентина" - 3:1 (1:0)
Голы: Квальярелла, 30 - 1:0, Квальярелла, 60 - 2:0, Куальярелла, 68 - 3:0, Санчес, 80 - 3:1
"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Стринич, Берешиньски, Феррари, Линетти, Торрейра, Рамирес (Баррето, 84), Прат, Ковнацки (Сапата, 58), Куальярелла (Капрари, 75).
"Фиорентина": Спортьелло, Пеццелья, Бираги, Лорини, Витор Уго, Эссерик (Санчес, 71), Бадель, Бенасси (Сапонара, 65), Кьеза, Симеоне, Эль-Бабакар (Жил Диаш, 66).
"Сассуоло" – "Торино" - 1:1 (0:1)
Голы: Оби, 26 - 0:1, Берарди, 54 - 1:1
"Сассуоло": Консильи, Гольданига, Пелузо, Лирола, Ачерби, Данкан (Маццителли, 87), Маньянелли, Берарди, Миссироли, Рагуза (Матри, 53), Фальчинелли (Политано, 74).
"Торино": Сиригу, Нкулу, Молинаро, де Сильвестри, Бурдиссо, Оби (Ансальди, 73), Ринкон, Яго Фальке, Базелли, Беренгер (Моретти, 62), Ньянг (Бойе, 83).
"Удинезе" – СПАЛ - 1:1 (1:0)
Голы: Самир, 11 - 1:0, Флоккари, 49 - 1:1
"Удинезе": Биссарри, Пеццелла, Самир, Нюйтинк, Ларсен, Барак, Балич (Лопес, 73), де Пауль, Янкто (Хадльвредссон, 68), Ларангейра, Лазанья.
СПАЛ: Гомис, Чонек, Фелипе, Викари, Маттьелло (Драме, 90), Вивиани (Скьяттарелла, 78), Куртич, Грасси, Ладзари, Антенуччи, Флоккари.
"Болонья" – "Беневенто" - 3:0 (1:0)
Голы: Дестро, 35 - 1:0, Де Мео, 73 - 2:0, Джемаили, 88 - 3:0
"Болонья": Миранте, Де Мео, Масина (Торосидис, 87), Мбайе, Майетта, Донса, Поли (Пульгар, 78), Джемаили, Верди, Паласио, Дестро (Ди Франческо, 70).
"Беневенто": Белец, Биллонг, Венути (Д'Алессандро, 72), Коста, Гимсити, Гильерме, Виола, Мемушай, Ломбарди (Летициа, 59), Кода, Бриньола (Джуричич, 66).
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|7
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|21
|31
|8
|Аталанта
|21
|30
|9
|Удинезе
|20
|29
|10
|Торино
|21
|29
|11
|Фиорентина
|21
|28
|12
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|Кьево
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