"Лацио" - чемпион? "Орлы" вырвали победу у "Интера" и вскочил в прямую борьбу за золото - разбираем, что будем дальше

В центральном матче 24-го тура Серии "А" ставки были максимально высокими. В случае домашней победы над "Интером" "Лацио" поднялся бы на вторую позицию в турнирной таблице, приблизившись к "Ювентуса" на расстояние одного очка – "нарадзурри" же в случае собственного успеха возглавили бы чемпионат. Наверное, именно поэтому первый тайм поединка на "Стадио Олимпико" прошел в очень нервном русле с небольшим количеством остроты. Команды слишком боялись ошибиться! Тем не менее, в первые 20 минут было организовано лучшие моменты тайма. В частности, уже на 9-й римляне могли открыть счет усилиями Милинковича-Савича – серб решился на мощный удар в девятку метров с 26-ти, но попал в перекладину. Миланцы получили шанс выйти вперед на 19-й вследствие контратаки через центр поля, которую разогнал Весино. В ее завершении Маттиас выкатил пас на Лукаку, а тот вышел практически один на один со Стракошей, пробив низом – голкипер спас "Лацио". Между этими эпизодами произошло несколько перспективных врываний в штрафную по правому флангу, где особенно выделялся Кандрева. Во второй половине первого тайма качество моментов сильно упало, хотя в целом игра несколько раскрылась. Команды обменивались атаками без крайне острого завершения – ничего интереснее дальнего удара Иммобиле на трибуны, ряд стандартов и рейдов Кандревы с Лукаку, тифози не увидели. Казалось, что до перерыва счет так и не откроют, однако на 42-й минуте произошел долгожданный гол. "Лациале" привезли его сами себе: Хони прошел по флангу и выкатил ужасный прострел, Янг разогнал контратаку и отдал пас вправо на Кандреву, а тот мощно пробил метров с 23-х - Стракоша парировал перед собой, а Янг тут же сыграл на добивании. 0:1!

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "Интера", однако уже через три минуты после возобновления игры "орлы" отыгрались. В этом им помогли Шкриньяр и Де Врей – первый при попытке перехватить заброс Альберто запустил "свечу" над линией вратарской и столкнулся с голкипером Паделли, а второй сбил Иммобиле. Арбитр назначил пенальти, а Чиро его уверенно реализовал – 1:1! Казалось, что гол предоставит римлянам импульс, однако в реальности лучше заиграл "Интер". На 50-х минутах миланцы провели ряд неплохих атак, а лучшие шансы отличиться имел Лукаку – на 54-й он стрелял со штрафного над перекладиной, а на 59-й пробивал с левого края штрафной (Раду заблокировал). На 60-х минутах уже стал ощутимым факт перехвата гостями инициативы, что едва не вылилось в пенальти за подкат Раду против Янга – арбитр проигнорировал его, хотя это решение показалось неоднозначным. У "Лацио" за этот же период можно вспомнить разве что дальний удар Корреа выше ворот. Когда уже казалось, что матч проходит по плану "Интера", "орлы" неожиданно забили второй. На 70-й минуте хозяева заработали угловой, Иммобиле замкнул подачу ударом прямо в Брозовича, который стоял на линии ворот, а отскок поймал Милинкович-Савич. Сергей тут же пробил в левый нижний угол – 2:1!

"Интер" прогнозируемо пошел вперед, загружая мяч в штрафную любыми средствами. Конте в помощь своим нападающим бросил Эриксена и Мозеса, что вылилось в два примечательных момента: на 77-й минуте Стракоша парировал мощный дальний выстрел под левую штангу, а на 79-й миланцы забили второй гол усилиями Янга и Лаутаро – впрочем, последний оказался в офсайде, поэтому счет не изменился. "Лацио" же постоянно пытался наказать "Интер" за открытость, разгоняя классные контратаки, что в конечном итоге вылилось в выход Иммобиле один на один с Паделли на 84-й минуте – голкипер парировал удар Чиро! Последний шанс спасти поединок "нерадзурри" потеряли уже в компенсированное время, когда Лаутаро протолкнул мяч мимо Стракоши на Лукаку, однако Ромелу так и не дали нормально пробить. "Лацио" отбивался из последних сил и, наконец, устоял. Финальный свисток зафиксировал победу "орлов". Таким образом, римляне набрали 56 очков, поднявшись на вторую позицию в турнирной таблице и приблизившись к "Ювентусу" на расстояние одного зачетного балла. "Интер" падает на третью строчку, имея в активе 53 пункта.

"Лацио" так и чемпионом станет, хотя хоронить "Интер" никак нельзя!

Текущий сезон Серии "А", пожалуй, лучший за последние 15 лет! Очень много по-настоящему крутых матчей, жесткая конкуренция за важные места, впечатляющая погоня голеадоров и, самое главное, три равных претендента на чемпионство. Нынешний "Лацио" является именно тем коллективом, который делает Серию "А" "greate again" – "орлы" уже выиграли Суперкубок, реально борются за Скудетто, побеждают лидеров, фанаты устраивают лучшие перформансы в Европе, а Иммобиле идет на Золотую бутсу. Победа над "Интером" прекрасно вписывается в картину подъема лиги в целом и "лациале" отдельно. Если бы римляне не набрали три очка, можно было бы говорить о классическом фейле амбициозного андердога в матче с грандом, который имеет больше ресурсов и отрывается в отдельный мир борьбы с "Ювентусом". Это было бы скучно и говорило бы об отсутствии структурных изменений в турнире. "Лацио" победил и доказал, что может считаться топом с чемпионскими амбициями. Возможно, Скудетто так и не подчинится "орлам", но теперь они не просто сильный коллектив, а реальный претендент на золото. С этой точки зрения вечер на "Стадио Олимпико" сложился идеально для Италии, Рима и всей Европы. Впрочем, если забыть о лирике и посмотреть на статистику, то станет понятно, что говорить о труимфе рано. Победа над "Интером" получилась несколько хаотичной – "орлы" до перерыва действовали крайне прагматично, наиграв всего на 0,33 xG и один рандомный момент с перекладиной. Во втором тайме команда имела целых два реальных шансы отличиться (гол и выход один на один у Иммобиле), а большую часть матча подопечные Индзаги провели в осторожной позиционной борьбе. Это была очень тактическая битва, в которой "нерадзурри" выглядели интереснее – они выходили в атаку через продуманные движения и серии передач, легко доводя мяч до штрафной. Если бы "Интер" отыгрался, никто бы не удивился, но миланцы очень мало обостряли – у них всего 0,66 xG.

"Орлы" работали в режиме свободных художников, по ситуации решая, как развивать атаку дальше. Понятно, что это не дворовый футбол без тактической модели, но что-то от него римляне таки взяли – действия Иммобиле, Луиса Альберто, Милинковича-Савича и других трудно было предвидеть. Они могли пойти в неожиданный обыгрыш на трех и выйти один на один с голкипером, выполнить красивый заброс, пробить с 25 метров в перекладину, а могли и сделать прострел в никуда с контратакой "Интера". Обе команды очень слабо прессинговали. По сути, они вообще не парировали атаки друг друга, что подтверждается статистикой интенсивности прессинга: "Лацио" перед своей оборонным действием давал сделать сопернику 15 передач, а Интер – 19. Для топ-клуба нормой является все, что меньше девяти, но "орлы "и "нерадзурри" проседают по этому показателю не только в очном поединке, но и в чемпионате в целом – у Симоне Индзаги 17-й прессинг Серии "А", а "Интер" идет в середине таблицы. Это не было бы большой проблемой (первыми по PPDA часто являются команды вроде "Кальяри"), если бы в группе лидеров не находился "Ювентус". В плане обороны "Лацио" с "Интер" отстают от "Юве", хотя в атаке римляне выглядят мощнее – они лучшие по количеству проникающих передач и третьи по ожидаемым голами. Всего же в статистических показателях претендентов на золото держится определенный баланс, однако для победы в Серии "А" этого мало. Если бы "Ювентус" не проиграл "Вероне" и "Наполи", сегодня бы в Турине уже открывали шампанское, празднуя 7-очковый отрыв. Конкурентам просто повезло, что в текущем сезоне даже маленькие клубы стали крутыми. Победа "Лацио" закрутила интригу за чемпионство, но не стала катастрофой для двух других претендентов на золотые медали. Команды показали все свои плюсы и минусы как друг перед другом, так и перед "Ювентусом" – и именно в матчах против "старой синьоры" будет решаться судьба Скудетто.