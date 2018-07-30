"Лацио" договорился о переходе нападающего "Арсенала" Лукаса Переса, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "канониры" готовы продать испанца за восемь миллионов евро, что полностью устраивает римский клуб.

Напомним, что прошлый сезон 29-летний Перес провёл на правах аренды в "Депортиво", сыграл 37 матчей, забил 9 голов и сделал 9 ассистов.

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