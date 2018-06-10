"Лацио" договорился о переходе опытного бельгийца

Римский "Лацио" договорился о переходе вратаря "Олимпиакоса" Сильвио Прото, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "орлы" подпишут 35-летнего бельгийца, чтобы он стал дублёром для основного голкипера Томаса Стракоши.

Прото выступал за "Олимпиакос" с 2017 года, сыграл 31 матч и пропустил 32 гола.

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