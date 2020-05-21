"Лацио" договорился о продлении контракта с Симоне Индзаги
Римский "Лацио" согласовал условия нового соглашения с главным тренером команды Симоне Индзаги.
По информации La Gazzetta dello Sport, стороны в скором времени заключат контракт до июня 2023 года. Зарплата 44-летнего специалиста составит 2,5 миллиона евро за сезон.
Действующий договор между наставником и "орлами" истекает следующим летом.
Индзаги возглавляет "Лацио" с апреля 2016 года. С командой он выиграл три трофея - Кубок и два Суперкубка Италии.
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