"Лацио" договорился о продлении контракта с Симоне Индзаги

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"Лацио" договорился о продлении контракта с Симоне Индзаги

Римский "Лацио" согласовал условия нового соглашения с главным тренером команды Симоне Индзаги.

По информации La Gazzetta dello Sport, стороны в скором времени заключат контракт до июня 2023 года. Зарплата 44-летнего специалиста составит 2,5 миллиона евро за сезон.

Действующий договор между наставником и "орлами" истекает следующим летом.

Индзаги возглавляет "Лацио" с апреля 2016 года. С командой он выиграл три трофея - Кубок и два Суперкубка Италии.

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