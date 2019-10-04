"Лацио" дома победил "Ренн", "Селтик" обыграл ЧФР
"Лацио" обыграл "Ренн" в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
В параллельной встрече группы E "Селтик" обыграл ЧФР.
"Лацио" - "Ренн" - 2:1 (0:0)
Голы: Морель, 55 - 0:1, Милинкович-Савич, 63 - 1:1, Иммобиле, 75 - 2:1.
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш, Вавро, Лулич (Хони, 82), Пароло, Бериша (Луис Альберто, 53), Катальди (Милинкович-Савич, 53), Лаццари, Кайседо, Иммобиле.
"Ренн": Менди, Морель, Да Силва, Траоре, Гнаньон, Думбья (Юну, 82), Гренье, Мартен, Камавинга (Буриго, 71), Ньянг, Тэ (Рафинья, 76).
"Селтик" - ЧФР - 2:0 (1:0)
Голы: Эдуар, 20 - 1:0, Эль-Юнусси, 59 - 2:0.
"Селтик": Форстер, Жюльен, Болинголи-Мбомбо, Эльхамед, Айер, Браун, Форрест (Хэйес, 86), Макгрегор, Кристи (Нтшам, 90), Эль-Юнусси, Эдуар.
ЧФР: Арлаускис, Боли, Камора, Сушич, Буркэ, Дяк, Джокович (Голофка, 81), Бордеяну, Аурелиу (Кулио, 57), Рондон (Пэун, 70), Омрани.
Таким образом у ЧФР и "Лацио" по 3 балла, у "Ренна" 1 очко. "Селтик" с 4 баллами возглавляет турнирную таблицу.
В третьем туре группового этапа ЛЕ команды сыграют 24 октября.
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|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0