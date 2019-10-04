"Лацио" дома победил "Ренн", "Селтик" обыграл ЧФР

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"Лацио" дома победил "Ренн", "Селтик" обыграл ЧФР

"Лацио" обыграл "Ренн" в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

В параллельной встрече группы E "Селтик" обыграл ЧФР.

"Лацио" - "Ренн" - 2:1 (0:0)

Голы: Морель, 55 - 0:1, Милинкович-Савич, 63 - 1:1, Иммобиле, 75 - 2:1.

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш, Вавро, Лулич (Хони, 82), Пароло, Бериша (Луис Альберто, 53), Катальди (Милинкович-Савич, 53), Лаццари, Кайседо, Иммобиле.

"Ренн": Менди, Морель, Да Силва, Траоре, Гнаньон, Думбья (Юну, 82), Гренье, Мартен, Камавинга (Буриго, 71), Ньянг, Тэ (Рафинья, 76).

"Селтик" - ЧФР - 2:0 (1:0)

Голы: Эдуар, 20 - 1:0, Эль-Юнусси, 59 - 2:0.

"Селтик": Форстер, Жюльен, Болинголи-Мбомбо, Эльхамед, Айер, Браун, Форрест (Хэйес, 86), Макгрегор, Кристи (Нтшам, 90), Эль-Юнусси, Эдуар.

ЧФР: Арлаускис, Боли, Камора, Сушич, Буркэ, Дяк, Джокович (Голофка, 81), Бордеяну, Аурелиу (Кулио, 57), Рондон (Пэун, 70), Омрани.

Таким образом у ЧФР и "Лацио" по 3 балла, у "Ренна" 1 очко. "Селтик" с 4 баллами возглавляет турнирную таблицу.

В третьем туре группового этапа ЛЕ команды сыграют 24 октября.

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