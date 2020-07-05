"Лацио" дома проиграл "Милану". Отставание от "Ювентуса" - 7 баллов

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"Лацио" дома проиграл "Милану". Отставание от "Ювентуса" - 7 баллов

"Лацио" на своем поле потерпел поражение в матче 30-го тура Серии А от "Милана".

В составе госте отметились Хакана Чалханоглу, Златана Ибрагимовича и Анте Ребича

"Лацио" - "Милан" - 0:3 (0:2)

Голы: Хакан Чалханоглу, 23 - 0:1, Ибрагимович, 34 (с пенальти) - 0:2, Ребич, 59 - 0:3.

"Лацио": Стракоша, Раду (Лукаку, 55), Ачерби, Габаррон, Лукас (Адеканье, 46), Пароло, Луис Альберто, Милинкович-Савич (Д.Андерсон, 67), Лаццари, Корреа (Катальди, 64), Хони (Вавро, 55).

"Милан": Дж.Доннарумма, Кьер, Романьоли, Конти (Калабрия, 72), Эрнандез, Бонавентура (Крунич, 71), Беннасер, Кессье (Билья, 86), Салемакерс, Ибрагимович (Ребич, 46), Хакан Чалханоглу (Лукас Пакета, 38).

"Лацио" с 68 очками занимает второе место в турнирной таблице. "Милан" с 46 очками расположился на шестой позиции.

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