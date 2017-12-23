"Лацио" дома разгромил "Кротоне"

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"Лацио" дома разгромил "Кротоне"

В рамках 18-го тура итальянской Серии А "Лацио" на своём поле одержал разгромную победу над "Кротоне" со счётом 4:0.

"Лацио" – "Кротоне" - 4:0

Голы: Лукаку, 56 - 1:0, Иммобиле, 78 - 2:0, Лулич, 86 - 3:0, Фелипе Андерсон, 89 - 4:0.

"Лацио": Стракоша, де Врей, Габаррон, Лукаку, Уоллес, Луис Альберто (Фелипе Андерсон, 83), Пароло, Милинкович-Савич (Лулич, 65), Мурджиа (Лейва, 66), Марушич, Иммобиле.

"Кротоне": Кордац, Айети, Мартелла, Сампиризи (Фараони, 83), Чеккерини, Роден, Барберис, Мандрагора, Стоян (Тонев, 65), Тротта, Будимир (Сими, 83).

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