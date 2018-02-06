"Лацио" – "Дженоа" - 1:2 (обзор)

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"Лацио" – "Дженоа" - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 23-го тура итальянской Серии А между "Лацио" и "Дженоа".

Не пропустите: "Дженоа" в гостях вырывает победу над "Лацио". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Наполи 23 60
2 Ювентус 23 59
3 Лацио 23 46
4 Интер Милан 23 45
5 Рома 23 44
6 Сампдория 23 38
7 Аталанта 23 36
8 Милан 23 35
9 Удинезе 23 33
10 Торино 23 33
11 Фиорентина 23 31
12 Болонья 23 27
13 Дженоа 23 24
14 Кальяри 23 24
15 Кьево 23 22
16 Сассуоло 23 22
17 Кротоне 23 20
18 СПАЛ 23 17
19 Хеллас Верона 23 16
20 Беневенто 23 7
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