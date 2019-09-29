"Лацио" - "Дженоа" - 4:0 (видеообзор)
Предлагаем Вашему вниманию видеообзор матча 6-го тура чемпионата Италии, в котором "Лацио" разгромил "Дженоа" со счетом 4:0. Победу римскому клубу принесли голы Милинкович-Савича, Раду, Кайседо и Иммобиле.
Видео: "Лацио" - "Дженоа" - 4:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|16
|3
|Аталанта
|6
|13
|4
|Наполи
|6
|12
|5
|Рома
|6
|11
|6
|Лацио
|6
|10
|7
|Кальяри
|5
|9
|8
|Торино
|5
|9
|9
|Болонья
|6
|8
|10
|Удинезе
|6
|7
|11
|Парма
|5
|6
|12
|Милан
|5
|6
|13
|Сассуоло
|6
|6
|14
|Брешия
|6
|6
|15
|Лечче
|6
|6
|16
|Фиорентина
|5
|5
|17
|Хеллас Верона
|5
|5
|18
|Дженоа
|6
|5
|19
|СПАЛ
|6
|3
|20
|Сампдория
|6
|3