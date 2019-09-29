"Лацио" - "Дженоа" - 4:0 (видеообзор)

Предлагаем Вашему вниманию видеообзор матча 6-го тура чемпионата Италии, в котором "Лацио" разгромил "Дженоа" со счетом 4:0. Победу римскому клубу принесли голы Милинкович-Савича, Раду, Кайседо и Иммобиле.

Видео: "Лацио" - "Дженоа" - 4:0

Не пропустите: "Наполи" - "Брешия" - 2:1 (видеообзор матча Серии А). | http://soccernews.ru