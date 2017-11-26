"Лацио" – "Фиорентина" - 1:1 (обзор)

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"Лацио" – "Фиорентина" - 1:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 14-го тура чемпионата Италии между "Лацио" и "Фиорентиной" (1:1).

Видео: "Лацио" – "Фиорентина".

 

Не пропустите: "Фиорентина" спасла матч с "Лацио" благодаря голу на 93-й минуте. | http://soccernews.ru

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3 Ювентус 14 34
4 Рома 13 31
5 Лацио 13 29
6 Сампдория 13 26
7 Милан 14 20
8 Болонья 14 20
9 Кьево 14 20
10 Торино 14 19
11 Фиорентина 14 18
12 Аталанта 13 16
13 Кальяри 14 15
14 Удинезе 13 12
15 Кротоне 14 12
16 Сассуоло 14 11
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