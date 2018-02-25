"Лацио", "Фиорентина", "Сампдория" и "Верона" дружно выиграли свои матчи

Теги фиорентиналациосампдорияхеллас верона

"Лацио", "Фиорентина", "Сампдория" и "Верона" дружно выиграли свои матчиВ рамках 26-го тура итальянской Серии А "Лацио", "Фиорентина", "Сампдория" и "Верона" обыграли "Сассуоло", "Кьево", "Удинезе" и "Торино" соответственно.

"Сассуоло" - "Лацио" - 0:3

Голы: Милинкович-Савич, 7 - 0:1, Иммобиле, 31 - 0:2 (пенальти), Милинкович-Савич, 47 - 0:3.

"Лацио": Стракоша, Уоллас, Марчи, Раду, Марусич, Мурджа, Лейва (Пароло, 60), Милинкович-Савич, Лукаку (Лулич, 60), Андерсон, Иммобиле (Нани, 81).

Удаления: Берарди, 54 ("Сассуоло"); Марусич, 62 ("Лацио").

"Фиорентина" - "Кьево" - 1:0

Гол: Бираги, 6 - 1:0.

"Фиорентина": Спортьелло, Песселья, Уго, Астори, Кьеза (Диас, 88), Бенасси, Кристофоро (Дабо, 70), Верету, Бираги, Симеоне, Фальсинелли (Теро, 88).

"Сампдория" - "Удинезе" - 2:1

Голы: Сильвестре, 35 - 1:0, Сапата, 83 - 2:0, Сильвестре, 90+5 (автогол).

"Верона" - "Торино" - 2:1

Голы: Валоти, 12 - 1:0, Ньянг, 49 - 1:1, Валоти, 77 - 2:1.

Напомним, ранее СПАЛ обыграл "Кротоне". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 25 66
2 Ювентус 25 65
3 Лацио 26 52
4 Интер Милан 26 51
5 Рома 26 50
6 Сампдория 26 44
7 Милан 26 44
8 Аталанта 25 38
9 Торино 26 36
10 Фиорентина 26 35
11 Удинезе 26 33
12 Болонья 26 33
13 Дженоа 26 30
14 Кьево 26 25
15 Кальяри 25 25
16 Сассуоло 26 23
17 Кротоне 26 21
18 СПАЛ 26 20
19 Хеллас Верона 26 19
20 Беневенто 26 10
Полная таблица

топ-5 тегов