"Лацио" готов предложить контракт Жиру

"Лацио" вступил в переговоры с нападающим "Челси" Оливье Жиру, информирует Tuttomercato.

По данным источника, римский клуб обсуждает с агентами 33-летнего футболиста условия личного контракта Жиру. Так как контракт игрока с "Челси" истекает летом 2020 года, футболист может свободно вести переговоры с клубами.

В этом сезоне француз участвовал лишь в 8 матчах. Ранее игроком также интересовался "Интер".

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