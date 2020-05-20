"Лацио" готов увеличить зарплату Милинковичу-Савичу, которым интересуются топ-клубы

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"Лацио" готов увеличить зарплату Милинковичу-Савичу, которым интересуются топ-клубы

Римский "Лацио" предложил новый контракт сербскому полузащитнику Сергею Милинковичу-Савичу, сообщает Leggo.

По сведениям издания, итальянский клуб готов платить футболисту четыре миллиона евро в год. При этом "Лацио" намерен увеличить сумму отступных в контракте игрока до 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что хавбек входит в сферу интересов ПСЖ, "Ювентуса", "Интера", "Реала" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 25-летний Милинкович-Савич провел за "Лацио" 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2024 года.

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