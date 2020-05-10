"Лацио" готов заплатить 15 миллионов евро за колумбийца Луиса Суареса

Римский "Лацио" хочет купить колумбийского нападающего "Уотфорда" Луиса Хавьера Суареса, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб предложил за форварда 15 миллионов евро. Сумма может возрасти еще на несколько миллионов за счет бонусов.

Также футболист входит в сферу интересов "Бетиса", "Валенсии", "Атлетико" и "Наполи".

В нынешнем сезоне 22-летний Суарес выступает за "Сарагосу" на правах аренды, провел за клуб 29 матчей и забил 17 голов.

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