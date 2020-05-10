"Лацио" готов заплатить 15 миллионов евро за колумбийца Луиса Суареса
Римский "Лацио" хочет купить колумбийского нападающего "Уотфорда" Луиса Хавьера Суареса, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, итальянский клуб предложил за форварда 15 миллионов евро. Сумма может возрасти еще на несколько миллионов за счет бонусов.
Также футболист входит в сферу интересов "Бетиса", "Валенсии", "Атлетико" и "Наполи".
В нынешнем сезоне 22-летний Суарес выступает за "Сарагосу" на правах аренды, провел за клуб 29 матчей и забил 17 голов.
Не пропустите: Стало известно, при каких обстоятельствах "Наполи" может купить Азмуна. | http://soccernews.ru
главное
-
Пьер-Эмерик Обамеянг признался, за какой клуб он мечтает играть
-
"Реал" может попросить игроков пойти на дальнейшее понижение зарплат
-
Головин уступил Мбаппе в борьбе за звание лучшего плеймейкера Лиги 1
-
Стало известно, при каких обстоятельствах "Наполи" может купить Азмуна
-
Пьянич согласовал контракт с "Барселоной"
Лента новостей
-
Павел Мамаев: "Могу набить мяч 47 тысяч раз"
-
"Моя голова была в петле". Луи ван Гал рассказал о своем уходе из "Манчестер Юнайтед"
-
"Лацио" готов заплатить 15 миллионов евро за колумбийца Луиса Суареса
-
2
В "Барселоне" продлили сокращение зарплат футболистам
-
"Манчестер Сити" хочет переманить таланта из "ПСЖ"
-
Дочь Алдонина и Началовой трогательно спела в честь Дня победы
-
В "Брайтоне" сообщили о третьем случае заражения коронавирусом
-
Воспитанник "Барселоны" опубликовал откровенное фото с шикарной моделью
-
"Интер" и "Барселона" не могут договориться по трансферу Видаля
-
"Врезался в сосну". Экс-игрок "Зенита" рассказал, как Малафеев разбил нос на тренировке
-
Губернатор Ростовской области поздравил "Ростов" с 90-летием
-
"Реал" определился с приоритетным вариантом в вопросе продления контрактов с игроками
-
Агент Сельмани сообщил об интересе российских клубов к игроку
-
Юрген Клопп рассказал, кого из бывших игроков "Ливерпуля" он бы вернул в команду
-
"Урал" нацелился на экс-игрока "Зенита"
-
Сане уже в "Баварии"? Рассказываем, что известно на данный момент
-
Пьер-Эмерик Обамеянг признался, за какой клуб он мечтает играть
-
Гончаренко рассказал, какая команда его вдохновляет
-
"Реал" может попросить игроков пойти на дальнейшее понижение зарплат
-
Врач сборной России рассказал, о чем его чаще всего спрашивали игроки во время самоизоляции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18