"Лацио" готовит новый контракт для Иммобиле

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"Лацио" готовит новый контракт для Иммобиле

Римский "Лацио" намерен заключить новое соглашение с нападающим Чиро Иммобиле, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, "орлы" готовят для своего лучшего бомбардира контракт до 2024 года с зарплатой 4 миллиона евро за сезон чистыми.

Действующий договор между сторонами истекает в июне 2023 года.

30-летний Иммобиле выступает за "Лацио" с 2016 года. В текущем сезоне форвард забил 30 голов и сделал 7 ассистов в 33 матчах.

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