"Лацио" готовит новый контракт для тренера, которым интересуются "Барселона" и ПСЖ

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"Лацио" готовит новый контракт для тренера, которым интересуются "Барселона" и ПСЖ

Руководство "Лацио" хочет сохранить наставника команды Симоне Индзаги, который уже попал в сферу интересов европейских топ-клубов.

Боссы "орлов" готовят новый контракт для 43-летнего специалиста, чтобы его не смогли переманить "Барселона" и ПСЖ.

Стоит отметить, что действующее соглашение тренера с "Лацио" истекает летом 2021 года.

Индзаги возглавляет римскую команду с апреля 2016 года и уже выиграл с ней три трофея. Кроме того, "бьянкочелести" лидируют в текущем розыгрыше Серии А.

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