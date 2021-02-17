"Лацио" грозит потеря очков за осенние матчи с "Ювентусом" и "Торино"
"Лацио" может получить технические поражения за нарушения протоколов COVID-19. Клуб обвиняется в том, что местные власти не были проинформированы о положительных тестах в команде, сообщает Football Italia.
Дело римлян передано в дисциплинарную комиссию.
Расследование было начато еще осенью прошлого года. Это случилось после того, как были обнаружены несостыковки между результатами тестирования игроков "Лацио" перед матчами Лиги Чемпионов и матчами Серии А.
Представители "орлов" уверяли, что в несвоевременном информировании местных органов здравоохранения виновата лаборатория, в которой проводились тесты.
В зависимости от результатов разбирательств, на "Лацио" может быть наложен ряд санкций, вплоть до присуждение технических поражений в играх с "Ювентусом" и "Торино".
Напомним, 1 ноября 2020 года "Лацио" на выезде победил "Торино" со счетом 4:3, а 8 ноября дома сыграл ничью с "Ювентусом" 1:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17