"Лацио" грозит потеря очков за осенние матчи с "Ювентусом" и "Торино"

"Лацио" может получить технические поражения за нарушения протоколов COVID-19. Клуб обвиняется в том, что местные власти не были проинформированы о положительных тестах в команде, сообщает Football Italia.

Дело римлян передано в дисциплинарную комиссию.

Расследование было начато еще осенью прошлого года. Это случилось после того, как были обнаружены несостыковки между результатами тестирования игроков "Лацио" перед матчами Лиги Чемпионов и матчами Серии А.

Представители "орлов" уверяли, что в несвоевременном информировании местных органов здравоохранения виновата лаборатория, в которой проводились тесты.