"Лацио" грозит потеря очков за осенние матчи с "Ювентусом" и "Торино"

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"Лацио" грозит потеря очков за осенние матчи с "Ювентусом" и "Торино""Лацио" может получить технические поражения за нарушения протоколов COVID-19. Клуб обвиняется в том, что местные власти не были проинформированы о положительных тестах в команде, сообщает Football Italia.

Дело римлян передано в дисциплинарную комиссию.

Расследование было начато еще осенью прошлого года. Это случилось после того, как были обнаружены несостыковки между результатами тестирования игроков "Лацио" перед матчами Лиги Чемпионов и матчами Серии А. 

Представители "орлов" уверяли, что в несвоевременном информировании местных органов здравоохранения виновата лаборатория, в которой проводились тесты.

В зависимости от результатов разбирательств, на "Лацио" может быть наложен ряд санкций, вплоть до присуждение технических поражений в играх с "Ювентусом" и "Торино".

Напомним, 1 ноября 2020 года "Лацио" на выезде победил "Торино" со счетом 4:3, а 8 ноября дома сыграл ничью с "Ювентусом" 1:1.

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