"Лацио" хочет купить защитника "Тоттенхэма"

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"Лацио" хочет купить защитника "Тоттенхэма"

Римский "Лацио" нацелился на левого защитника "Тоттенхэма" Дэнни Роуза, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, "орлы" рассчитывают усилиться опытным англичанином в преддверии возвращения в Лигу Чемпионов.

30-летний фулбек, вероятно, этим летом попрощается со "шпорами" из-за конфликта с главным тренером команды Жозе Моуринью.

Вторую часть текущего сезона Роуз проводит в "Ньюкасле". Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

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