"Лацио" хочет подписать экс-защитника "Наполи" Хюсая

Теги лациоэльсеид хюсай

"Лацио" хочет подписать экс-защитника "Наполи" ХюсаяФото: инстаграм Хюсая/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Николо Скира, экс-игрок "Наполи" Эльсеид Хюсай может продолжить карьеру в «Лацио». По информации источника, римский клуб заинтересован в услугах игрока. Отмечается, что видеть игрока в своем составе хочет лично главный тренер Маурицио Сарри.

По данным журналиста, руководство римлян уже ведет переговоры с 27-летним албанем, который сейчас находится без команды.

В прошедшем сезоне Хюсай сыграл 24 матча за "Наполи" в Серии А, в которых не сумел отличиться забитыми голами.

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