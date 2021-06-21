"Лацио" хочет подписать экс-защитника "Наполи" Хюсая
Фото: инстаграм Хюсая/Автор неизвестен
Как сообщает журналист Николо Скира, экс-игрок "Наполи" Эльсеид Хюсай может продолжить карьеру в «Лацио». По информации источника, римский клуб заинтересован в услугах игрока. Отмечается, что видеть игрока в своем составе хочет лично главный тренер Маурицио Сарри.
По данным журналиста, руководство римлян уже ведет переговоры с 27-летним албанем, который сейчас находится без команды.
В прошедшем сезоне Хюсай сыграл 24 матча за "Наполи" в Серии А, в которых не сумел отличиться забитыми голами.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18