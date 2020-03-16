"Лацио" хочет усилиться защитником "Ливерпуля"

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"Лацио" хочет усилиться защитником "Ливерпуля"

Центральный защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен стал трансферной целью "Лацио", сообщает Football Italia.

По информации источника, "орлы" собираются купить хорвата летом, желая заполучить опытного игрока обороны перед возвращением в Лигу Чемпионов.

"Красные", в свою очередь, готовы расстаться с 30-летним футболистом, контракт которого истекает в 2021 году.

В текущем сезоне Ловрен сыграл за "Ливерпуль" 14 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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