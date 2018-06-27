"Лацио" хочет заменить Милинковича-Савича игроком "Арсенала"

"Лацио" определился с заменой для полузащитника Сергея Милинковича-Савича, на которого претендуют несколько европейских грандов.

Как сообщает Corriere dello Sport, римский клуб хочет подписать хавбека "Арсенала" Аарона Рэмзи.

"Канониры", в свою очередь, готовы расстаться с 27-летним валлийцем, если тот не продлит контракт, истекающий в 2019 году.

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