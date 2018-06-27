"Лацио" хочет заменить Милинковича-Савича игроком "Арсенала"

Теги лациоарсенал лондонсергей милинкович-савичаарон рэмзи

"Лацио" хочет заменить Милинковича-Савича игроком "Арсенала"

"Лацио" определился с заменой для полузащитника Сергея Милинковича-Савича, на которого претендуют несколько европейских грандов.

Как сообщает Corriere dello Sport, римский клуб хочет подписать хавбека "Арсенала" Аарона Рэмзи.

"Канониры", в свою очередь, готовы расстаться с 27-летним валлийцем, если тот не продлит контракт, истекающий в 2019 году.

Не пропустите: "Лацио" отклонил предложения двух европейских грандов по своему голкиперу. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Позорный матч в Волгограде: Япония вышла в плей-офф благодаря меньшему количеству карточек

Позорный матч в Волгограде: Япония вышла в плей-офф благодаря меньшему количеству карточек

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов