"Лацио" и "Аталанта" не смогли выявить победителя

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"Лацио" и "Аталанта" не смогли выявить победителяФото: твиттер "Аталанты"

В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Лацио" сыграл вничью с "Аталантой".

"Аталанта" по-прежнему занимает четвертое место в чемпионате, "Лацио" - шестое.

"Лацио" - "Аталанта" 0:0

"Лацио": Стракоша, Хюсай (Ладзари, 69), Габаррон, Луис Фелипе, Марушич, Лейва, Луис Альберто (Башич, 79), Милинкович-Савич, Дзакканьи, Иммобиле, Фелипе Андерсон.

"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста, Паломино, Гимшити, Демирал, Пеццелла, Скальвини (Мэле, 61), Фройлер, Пессина (Сидибе, 85), Миранчук (Толои, 71), Пикколи (Де Нипоти, 85).

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