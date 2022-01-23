"Лацио" и "Аталанта" не смогли выявить победителя
Фото: твиттер "Аталанты"
В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Лацио" сыграл вничью с "Аталантой".
"Аталанта" по-прежнему занимает четвертое место в чемпионате, "Лацио" - шестое.
"Лацио" - "Аталанта" 0:0
"Лацио": Стракоша, Хюсай (Ладзари, 69), Габаррон, Луис Фелипе, Марушич, Лейва, Луис Альберто (Башич, 79), Милинкович-Савич, Дзакканьи, Иммобиле, Фелипе Андерсон.
"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста, Паломино, Гимшити, Демирал, Пеццелла, Скальвини (Мэле, 61), Фройлер, Пессина (Сидибе, 85), Миранчук (Толои, 71), Пикколи (Де Нипоти, 85).
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Роналду не отметился результативными действиями в трех последних матчах за "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17