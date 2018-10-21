"Лацио" и "Аталанта" одержали победы в 9-м туре Серии А, "Болонья" и "Торино" сыграли вничью

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"Лацио" и "Аталанта" одержали победы в 9-м туре Серии А, "Болонья" и "Торино" сыграли вничьюВ рамках 9-го тура итальянской Серии А "Лацио" и "Аталанта" нанесли поражения "Парме" и "Кьево" соответственно, а "Болонья" и "Торино" поделили очки.

"Парма" - "Лацио" - 0:2
Голы: Иммобиле, 81 - 0:1 (пенальти), Корреа, 90+3 - 0:2.
"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Габаррон (Марусич, 90+1), Пароло, Лейва (Бериша, 57), Милинкович-Савич, Лулич, Альберто (Корреа, 57), Иммобиле.

"Кьево" - "Аталанта" - 1:5
Голы: Де Рон, 25 - 0:1, Иличич, 28 - 0:2, Иличич, 50 - 0:3, Иличич, 52 - 0:4, Госенс, 72 - 0:5, Бирса, 84 - 1:5 (пенальти).
Удаление: Барба, 40 ("Кьево").

"Болонья" - "Торино" - 2:2
Голы: Фальке, 14 - 0:1, Баселли, 54 - 0:2, Сантандер, 59 - 1:2, Калабрези, 77 - 2:2.

Напомним, ранее "Фрозиноне" сыграл в результативную ничью с "Эмполи". | soccernews.ru

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