"Лацио" и "Болонья" забили на двоих шесть голов

В 37-м туре итальянской Серии А "Лацио" и "Болонья" расписали результативную ничью.

Благодаря набранному очку "Болонья" поднялась на 12-е место, а "Лацио" остался на 8-й позиции, однако "орлы" уже обеспечили себе место в Лиге Европы благодаря победе в Кубке Италии.

"Лацио" - "Болонья" 3:3

Голы: Корреа, 13 - 1:0, Поли, 50 - 1:1, Дестро, 51 - 1:2, Баштуш, 59 - 2:2, Орсолини, 63 - 2:3, Милинкович-Савич, 80 - 3:3

"Лацио": Гуеррьери, Баштуш, Ачерби, Луис Фелипе (Армини, 53), Лейва (Милинкович-Савич, 73), Пароло, Бадель (Катальди, 64), Ромуло, Лулич, Корреа, Иммобиле.

"Болонья": Скорупски, Войнович, Ларангейра, Дейкс, Мбайе, Поли (Джемаили, 80), Пульгар, Сориано, Орсолини, Дестро (Сантандер, 71), Паласио (Крейчи, 90).

Предупреждения: Дестро (52), Корреа (64), Лейва (67).

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