"Лацио" и Де Врей достигли соглашения по будущему футболиста
Римский "Лацио" достиг соглашения со своим защитником Стефаном Де Вреем по его будущему, информирует итальянский журналист Альфредо Педулла.
Так, по сведениям работника СМИ, "орлы" подпишут новое соглашение с 25-летним беком, который уже следующим летом мог стать свободным агентом. Однако, согласно договоренности между клубом и футболистом, уже по окончанию текущего сезона голландец сможет беспрепятственно сменить команду, если за него поступит предложение в размере не менее 20-ти миллионов евро.
Напомним, президент "Лацио" может возглавить Федерацию футбола Италии. | soccernews.ru
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