"Лацио" и "Эмполи" одержали победы в своих матчах, "Аталанта" сыграла вничью с "Кьево"
Представляем результаты 28-го тура итальянской Серии А.
"Лацио" - "Парма" 4:1
Голы: Марушич, 22 - 1:0, Луис Альберто (пен), 26 - 2:0, Луис Альберто, 38 - 3:0, Лулич, 44 - 4:0, Спрокати, 77 - 4:1
"Лацио": Стракоша, Раду, Габаррон, Ачерби, Марушич, Милинкович-Савич, Лейва (Катальди, 60), Лулич (Дурмиси, 76), Луис Альберто, Корреа, Кайседо (Нету, 66).
"Парма": Сепе, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло, Димарко, Ригони, Куцка, Силигарди (Гаццола, 57), Биабиани (Спрокати, 71), Жервиньо, Инглезе (Чераволо, 64).
"Аталанта" - "Кьево" 1:1
Голы: Меджорини, 32 - 0:1, Иличич, 55 - 1:1
"Аталанта": Голлини, Госенс (Кастань, 55), Масьелло (Барроу, 87), Манчини, Хатебур, Иличич (Пашалич, 77), де Рон, Гомес, Фройлер, Гимшити, Сапата.
"Кьево": Соррентино, Цесар, Барба, Андреолли (Фрей, 90), Ярошиньски, Депаоли, Диуссе, Джаккерини, Хетемай, Меджорини (Пуччарелли, 70), Стемпиньски (Джорджевич, 79).
"Эмполи" - "Фрозиноне" 2:1
Голы: Капуто (пен), 20 - 1:0, Паяч, 38 - 2:0, Вальцаниа, 70 - 2:1
"Эмполи": Дронговски, Ди Лоренцо, Делль`Орко, Сильвестре, Паяч (Паскуаль, 69), Беннасер, Крунич, Траоре (Аккуа, 78), Майетта, Капуто, Фариас (Учан, 87).
"Фрозиноне": Спортьелло, Капуано (Дионизи, 85), Саламон, Гольданига, Молинаро, Майелло, Чибса (Тротта, 60), Паганини, Кассата (Вальцаниа, 46), Чиано, Чиофани.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|75
|2
|Наполи
|27
|57
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|27
|50
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|26
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11