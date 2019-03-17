"Лацио" и "Эмполи" одержали победы в своих матчах, "Аталанта" сыграла вничью с "Кьево"

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"Лацио" и "Эмполи" одержали победы в своих матчах, "Аталанта" сыграла вничью с "Кьево"

Представляем результаты 28-го тура итальянской Серии А.

"Лацио" - "Парма" 4:1

Голы: Марушич, 22 - 1:0, Луис Альберто (пен), 26 - 2:0, Луис Альберто, 38 - 3:0, Лулич, 44 - 4:0, Спрокати, 77 - 4:1

"Лацио": Стракоша, Раду, Габаррон, Ачерби, Марушич, Милинкович-Савич, Лейва (Катальди, 60), Лулич (Дурмиси, 76), Луис Альберто, Корреа, Кайседо (Нету, 66).

"Парма": Сепе, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло, Димарко, Ригони, Куцка, Силигарди (Гаццола, 57), Биабиани (Спрокати, 71), Жервиньо, Инглезе (Чераволо, 64).


"Аталанта" - "Кьево" 1:1

Голы: Меджорини, 32 - 0:1, Иличич, 55 - 1:1

"Аталанта": Голлини, Госенс (Кастань, 55), Масьелло (Барроу, 87), Манчини, Хатебур, Иличич (Пашалич, 77), де Рон, Гомес, Фройлер, Гимшити, Сапата.

"Кьево": Соррентино, Цесар, Барба, Андреолли (Фрей, 90), Ярошиньски, Депаоли, Диуссе, Джаккерини, Хетемай, Меджорини (Пуччарелли, 70), Стемпиньски (Джорджевич, 79).


"Эмполи" - "Фрозиноне" 2:1

Голы: Капуто (пен), 20 - 1:0, Паяч, 38 - 2:0, Вальцаниа, 70 - 2:1

"Эмполи": Дронговски, Ди Лоренцо, Делль`Орко, Сильвестре, Паяч (Паскуаль, 69), Беннасер, Крунич, Траоре (Аккуа, 78), Майетта, Капуто, Фариас (Учан, 87).

"Фрозиноне": Спортьелло, Капуано (Дионизи, 85), Саламон, Гольданига, Молинаро, Майелло, Чибса (Тротта, 60), Паганини, Кассата (Вальцаниа, 46), Чиано, Чиофани.

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