"Лацио" и Индзаги в марте все-таки подпишут новый контракт

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"Лацио" и Индзаги в марте все-таки подпишут новый контрактРуководство "Лацио" планирует поставить финальную точку в переговорах с главным тренером клуба Симоне Индзаги по новому контракту, сообщает Football Italia. Сделать это планируется пока в марте в чемпионате будет пауза на игры сборных.

Отмечается, что соглашение между сторонами уже практически достигнуто. Нерешенными остались некоторые детали, но президент "Лацио" Клаудио Лотито не хочет отвлекать Индзаги от его работы, потому перенес подписание на мартовскую паузу.

Контракт со специалистом может быть продлен до лета 2023-го или 2024 года.

Напомним, под руководством Индзаги "орлы" побеждали в Кубке Италии в 2019 году и брали два Суперкубка страны в 2017 и 2019 годах.

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