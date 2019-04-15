"Лацио" и "Наполи" поборются за хавбека СПАЛ

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"Лацио" и "Наполи" поборются за хавбека СПАЛ

Хавбек СПАЛ Мануэль Ладзари близок к уходу из клуба.

Как сообщает Football Italia, в услугах 25-летнего итальянца заинтересованы "Лацио" и "Наполи". Трансферная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.

Отмечается, что СПАЛ не горит желанием расставаться с игроком, однако клуб согласен отпустить его, если он сам этого захочет.

В этом сезоне на счету Ладзари девять голевых передач в 28 играх.

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