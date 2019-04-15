"Лацио" и "Наполи" поборются за хавбека СПАЛ
Хавбек СПАЛ Мануэль Ладзари близок к уходу из клуба.
Как сообщает Football Italia, в услугах 25-летнего итальянца заинтересованы "Лацио" и "Наполи". Трансферная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.
Отмечается, что СПАЛ не горит желанием расставаться с игроком, однако клуб согласен отпустить его, если он сам этого захочет.
В этом сезоне на счету Ладзари девять голевых передач в 28 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|31
|52
|7
|Торино
|32
|50
|8
|Лацио
|31
|49
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|Парма
|32
|35
|14
|СПАЛ
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|31
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|31
|28
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11