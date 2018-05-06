"Лацио" и "Наполи" сыграли вничью с "Аталантой" и "Торино"

В рамках 36-го тура итальянской Серии А "Наполи" и римский "Лацио" сыграли вничью с "Торино" и "Аталантой" соответственно.

"Наполи" - "Торино" - 2:2

Голы: Мертенс, 25 - 1:0, Баселли, 55 - 1:1, Хамшик, 71 - 2:1, Де Сильвестри, 83 - 2:2.

"Наполи": Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кирикеш, Руи, Аллан, Жоржиньо, Зьелински (Хамшик, 69), Кальехон (Унас, 88), Мертенс (Милик, 63), Инсинье.

"Торино": Сиригу, Н'Кулу, Бурдиссо, Бонифаци, Де Сильвестри, Баселли (Фальке, 78), Аква, Ринкон (Вальдифьори, 87), Ансальди, Льяич, Ньянг (Белотти, 63).

"Лацио" - "Аталанта" - 1:1

Голы: Барроу, 2 - 0:1, Кайседо, 24 - 1:1.

"Лацио": Стракоша, Марчи (Квиссанга, 55), Де Врей, Касерес, Марусич, Мурджа, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич, Альберто (Андерсон, 37), Кайседо (Лукаку, 69).

"Аталанта": Бериша, Толои, Паломино, Мазьелло, Кастань (Хатебур, 71), Де Рон, Фройлер, Госенс, Кристанте, Барроу (Иличич, 52), Гомес.

Напомним, ранее "Интер" разгромил "Удинезе". | soccernews.ru