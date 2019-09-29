"Лацио" и "Рома" одержали победы в Серии А

Завершились несколько матчей 6-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы римских "Лацио" и "Ромы" над "Дженоа" и "Лечче" соответственно.

"Лацио" – "Дженоа" - 4:0 (2:0)

Голы: Милинкович-Савич, 7 - 1:0, Раду, 40 - 2:0, Кайседо, 59 - 3:0, Иммобиле, 78 - 4:0

"Лацио": Стракоша, Раду, Луис Фелипе, Ачерби, Марушич, Лейва, Лулич, Луис Альберто, Милинкович-Савич (Пароло, 74), Корреа (Кайседо, 52), Иммобиле

"Лечче" – "Рома" - 0:1 (0:0)

Гол: Джеко, 56 - 0:1

"Рома": Лопес, Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов, Мхитарян, Верету, Пеллегрини (Дзаньоло, 71), Диавара, Клюйверт, Джеко.

"Удинезе" – "Болонья" - 1:0 (1:0)

Гол: Окака Чука, 27 - 1:0

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