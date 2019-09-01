"Лацио" и "Рома" расписали боевую ничью в Серии А

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"Лацио" и "Рома" расписали боевую ничью в Серии А

В матче 2-го тура чемпионата Италии "Лацио" и "Рома" сыграли вничью со счетом 1:1. В первом тайме счет открыл Александар Коларов, который реализовал 11-метровый. Но в второй половине равновесие восстановил Луис Альберто

"Лацио" – "Рома" - 1:1 (0:1)
Голы: Коларов, 17 (с пенальти) - 0:1, Луис Альберто, 58 - 1:1

"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе (Баштуш, 40), Раду, Ачерби, Лаццари, Милинкович-Савич (Пароло, 71), Луис Альберто, Лулич (Хони Родригес, 78), Лейва, Корреа, Иммобиле.

"Рома": Лопес, Коларов, Фасио, Манчини, Флоренци, Дзаньоло (Сантон, 79), Кристанте, Ундер (Пасторе, 67), Пеллегрини, Клюйверт, Джеко.

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