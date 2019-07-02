"Лацио" и "Валенсия" нацелились на игрока ЦСКА Чалова

"Лацио" и "Валенсия" серьезно заинтересованы в приобретении форварда ЦСКА Федора Чалова. Об этом пишет Tuttomercatoweb.com.

По данным источника, римляни готовы купить 21-летнего футболиста уже этим летом. Трансферная стоимость нападающего - 16 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в Чалове также заинтересованы "Арсенал", "Монако" и "Севилья".

В минувшем сезоне игрок участвовал в 30 матчах, в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач. В прошлом розыгрыше он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Не пропустите: Семин - о Суперкубке: "В этом матче победит тот, у кого характера больше" | http://soccernews.ru