"Лацио" и "Валенсия" поборются за хавбека "Арсенала"

"Лацио" и "Валенсия" проявляют интерес к уругвайскому полузащитнику лондонского "Арсенала" Лукасу Торрейре, который выступает за мадридский "Атлетико" на правах аренды, сообщает AS.

По сведениям издания, в английском клубе разочарованы количеством игрового времени у хавбека, поэтому "Арсенал" может досрочно прекратить его аренду. Игроком также интересуются "Севилья", "Торино" и "Фиоренина".

В нынешнем сезоне 24-летний Торрейра провел за "Атлетико" 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Арсеналом" действует до лета 2023 года.

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