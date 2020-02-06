"Лацио" и "Верона" поделили очки в матче Серии А

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"Лацио" и "Верона" поделили очки в матче Серии А

В перенесенном матче 17-го тура итальянской Серии А "Лацио" сыграл вничью с "Вероной".

"Лацио" по-прежнему идет на третьем месте, а "Верона" - на девятом.

"Лацио" - "Верона" 0:0

"Лацио": Стракоша, Раду, Ачерби, Габаррон, Лаццари (Марушич, 71), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лулич (Хони Родригес, 71), Лейва, Кайседо (Пароло, 84), Иммобиле.

"Верона": Сильвестри, Ррахмани, Кумбула, Гюнтер, Фараони, Дзакканьи, Лазович, Верре (Эссерик, 70), Пессина, Борини (Давидович, 89), Велозу.

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