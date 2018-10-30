"Лацио" – "Интер" - 0:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча десятого тура итальянской Серии А между "Лацио" и "Интером", который завершился крупной победой миланской команды.

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