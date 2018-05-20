"Лацио" – "Интер" – 2:3 (обзор)

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"Лацио" – "Интер" – 2:3 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 38-го тура чемпионата Италии между "Лацио" и "Интером" – 2:3.

Видео: "Лацио" – "Интер" – 2:3.

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2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
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