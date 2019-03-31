"Лацио" - "Интер" - 0:1 (видеообзор матча)

Представляем видеообзор матча "Лацио" - "Интер", который закончился в пользу гостей команды.

"Интер" занимает 3 место турнирной таблицы Серии А, набрав 53 балла. "Лацио" с 48 баллами располагается на 5 позиции.

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