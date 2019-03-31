"Лацио" - "Интер" - 0:1 (видеообзор матча)

Теги лациоинтер милан

"Лацио" - "Интер" - 0:1 (видеообзор матча)

Представляем видеообзор матча "Лацио" - "Интер", который закончился в пользу гостей команды. 

"Интер" занимает 3 место турнирной таблицы Серии А, набрав 53 балла. "Лацио" с 48 баллами располагается на 5 позиции.

А еще: "Лацио" обыграл "Интер" в матче 29-го тура Серии А (видео гола) | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" обыграл "Уэску" в матче 29-го тура Ла Лиги

"Реал" обыграл "Уэску" в матче 29-го тура Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 29 78
2 Наполи Наполи 29 63
3 Интер Милан Интер Милан 29 53
4 Милан Милан 29 51
5 Лацио Лацио 28 48
6 Аталанта Аталанта 29 48
7 Рома Рома 29 47
8 Сампдория Сампдория 29 45
9 Торино Торино 29 45
10 Фиорентина Фиорентина 29 38
11 Дженоа Дженоа 29 33
12 Кальяри Кальяри 29 33
13 Парма Парма 29 33
14 Сассуоло Сассуоло 29 32
15 СПАЛ СПАЛ 29 29
16 Удинезе Удинезе 28 28
17 Болонья Болонья 29 27
18 Эмполи Эмполи 29 25
19 Фрозиноне Фрозиноне 29 17
20 Кьево Кьево 29 11
Полная таблица

топ-5 тегов