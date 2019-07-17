"Лацио" интересуется Азмуном

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"Лацио" интересуется Азмуном

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун попал в сферу интересов "Лацио".

По сведениям Sport News, в шорт-лист римского клуба также входят Андреа Петанья (СПАЛ) и Фернандо Льоренте (свободный агент).

Соглашение Азмуна с клубом действует до июня 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 17 миллионов евро.

В прошлом сезоне Азмун провел 18 игр, в которых забил 14 голов и отдал три ассиста.

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