"Лацио" интересуется Коноплянкой

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"Лацио" интересуется Коноплянкой

Хавбек "Шальке" Евгений Коноплянка попал в сферу интересов "Лацио", сообщает Tuttomercatoweb.

По информации ресурса, руководство римского клуба рассматривает украинца в качестве возможной замены Лукасу Билье и Бальде Кейта.

Ранее новый наставник "кобальтовых" Доменико Тедеско заявлял, что предоставит Коноплянке шанс пробиться в основу.

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