"Лацио" интересуется одним из лидеров "Лиона"

Теги лациомемфис депайлионтрансферы

"Лацио" интересуется одним из лидеров "Лиона"

"Лацио" проявляет интерес к голландскому нападающему "Лиона" Мемфису Депаю, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, римский клуб намерен усилить состав для выступления в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Контракт голландца с "Лионом" истекает через год, поэтому французский клуб может пойти на его продажу ближайшим летом, чтобы позднее не потерять игрока бесплатно.

В данный момент форвард восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена и вернется в строй не раньше лета.

В нынешнем сезоне 26-летний Депай провел за "Лион" 18 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: "Барселона" интересуется полузащитником "Валенсии" Торресом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" определилась приоритетной трансферной целью на лето

"Барселона" определилась приоритетной трансферной целью на лето

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лацио Лацио 26 62
2 Ювентус Ювентус 25 60
3 Интер Милан Интер Милан 24 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 25 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 24 35
9 Парма Парма 24 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 25 32
12 Сассуоло Сассуоло 24 29
13 Фиорентина Фиорентина 25 29
14 Удинезе Удинезе 25 27
15 Торино Торино 25 27
16 Лечче Лечче 26 25
17 Сампдория Сампдория 24 23
18 Дженоа Дженоа 25 22
19 Брешия Брешия 25 16
20 СПАЛ СПАЛ 25 15
Полная таблица

топ-5 тегов