"Лацио" интересуется одним из лидеров "Лиона"
"Лацио" проявляет интерес к голландскому нападающему "Лиона" Мемфису Депаю, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, римский клуб намерен усилить состав для выступления в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Контракт голландца с "Лионом" истекает через год, поэтому французский клуб может пойти на его продажу ближайшим летом, чтобы позднее не потерять игрока бесплатно.
В данный момент форвард восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена и вернется в строй не раньше лета.
В нынешнем сезоне 26-летний Депай провел за "Лион" 18 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал две результативные передачи.
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|Команда
|М
|О
|1
|Лацио
|26
|62
|2
|Ювентус
|25
|60
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|25
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Удинезе
|25
|27
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Лечче
|26
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
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