"Лацио" интересуется одним из лидеров "Лиона"

"Лацио" проявляет интерес к голландскому нападающему "Лиона" Мемфису Депаю, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, римский клуб намерен усилить состав для выступления в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Контракт голландца с "Лионом" истекает через год, поэтому французский клуб может пойти на его продажу ближайшим летом, чтобы позднее не потерять игрока бесплатно.

В данный момент форвард восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена и вернется в строй не раньше лета.

В нынешнем сезоне 26-летний Депай провел за "Лион" 18 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал две результативные передачи.

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