"Лацио" интересуется защитником "Аугсбурга"
Защитник "Аугсбурга" Филиппе Макс может перейти в итальянский клуб. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, в скором времени "Лацио" сделает предложение немецкой команде по поводу трансфера 26-летнего футболиста. Контракт Максе с "Аугсбургом" рассчитан до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне защитник участвовал в 26 матчах Бундеслиги, отметившись 7 голами и 6 ассистами.
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