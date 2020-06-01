"Лацио" интересуется защитником "Аугсбурга"

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"Лацио" интересуется защитником "Аугсбурга"

Защитник "Аугсбурга" Филиппе Макс может перейти в итальянский клуб. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в скором времени "Лацио" сделает предложение немецкой команде по поводу трансфера 26-летнего футболиста. Контракт Максе с "Аугсбургом" рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне защитник участвовал в 26 матчах Бундеслиги, отметившись 7 голами и 6 ассистами.

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