"Лацио" интересуется защитником "Ливерпуля" Морено

Римский "Лацио" проявляет интерес к испанскому защитнику "Ливерпуля" Альберто Морено, сообщает Mercato365.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен подписать игрока в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с мерсисайдцами. Таким образом, испанец может достаться "орлам" бесплатно.

В нынешнем сезоне 26-летний Морено выступает за "Ливерпуль" с 2014 года. Всего он провел за английский клуб 141 матч во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал 11 результативных передач.

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