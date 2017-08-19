"Лацио" интересуется защитником "Милана"

Защитник "Милана" Габриэль Палетта стал трансферной целью "Лацио", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "орлы" намерены подписать 31-летнего футболиста в случае ухода Уэсли Худта, который может перебраться в "Саутгемптон".

Стоит отметить, что Палетта не входит в планы тренерского штаба "Милана", поэтому клуб готов расстаться с ним уже этим летом. | http://soccernews.ru